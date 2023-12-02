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Karaman'da 6 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı

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Karaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polis ekipleri tarafından evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde çeşitli suçlardan haklarında 2 ay 15 gün ile 5 yıla kadar hapis cezası olan H.O., Y.K., D.C., A.Z., Ö.A.Ü. ve H.K. isimli kişiler sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Karaman Ceza Adliye Gözaltı Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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