Karaman'da 4 Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi, jandarma operasyonlarıyla yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından ceza alan şahıslar, adli makamlarca Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. ile hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.N. yakalandı. Yakalanan şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN