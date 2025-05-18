Karaman'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Karaman'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı
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Karaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Karaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, "yağma" suçundan 10 yıl 6ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D, "kasten öldürme" suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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