Karaman'da 3 Yaşındaki Çocuk Sulama Havuzuna Düşerek Hayat Mücadelesi Veriyor

Karaman'da 3 Yaşındaki Çocuk Sulama Havuzuna Düşerek Hayat Mücadelesi Veriyor
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Karaman'da bahçedeki sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki A.S. isimli çocuk, annesinin yardım çağrısı sonrası komşusu tarafından kurtarıldı. İlk müdahale ile nefes almayı başaran çocuk, hastaneye kaldırıldı fakat hayati tehlikesi devam ediyor.

Karaman'da bahçedeki sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, İmaret Mahallesi 138. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki A.S. isimli erkek çocuk, havuzun yanında bulunan taburenin üstüne çıkarak yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki su dolu havuza düştü. Durumu fark eden anne A.S. hemen çocuğu havuzdan çıkararak çevreden bağırarak yardım istedi. O esnada annenin yardım sesini duyan komşusu hemen yardıma koştu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken ilk yardım bilgisi olan adam sağlık ekibi olay yerine gelene kadar nefessiz kalan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak çocuğun nefes almasını sağladı. Çocuk daha sonra adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavin ardından küçük çocuk, ciğerlerine su toplaması nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"İlk müdahaleyi komşu yaptı"

Olay anında ilk müdahaleyi yaparak çocuğun nefes almasını sağlayan adam polise verdiği bilgide, "Çocuk nefessiz kalmış ve morarmıştı. İlk yardım bilgim olduğu için ilk müdahaleyi yaptım. Ambulans gelene kadar yaklaşık 17-18 tur kalp masajı yaptım ve çocuk nefes almaya başladı" dedi.

Öte yandan 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin halen devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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