Karaman'da 24 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

Karaman'da 5 ayrı hırsızlık suçundan 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ismi açıklanmayan şahıs yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan şahıs, Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARAMAN