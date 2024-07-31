Karaman'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Karaman'da 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Karaman'da 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şehir merkezinde bir adrese düzenlediği operasyonda 2016'da "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.K., cezaevine gönderildi. - KARAMAN