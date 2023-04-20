Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Urgan Mahallesi Gödet yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. yönetimindeki 70 AL 501 plakalı otomobil ile İsmail S. idaresindeki 70 BB 415 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN