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Karaman'da 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Karaman'da 2 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Karaman'da 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, bina sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında teras katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Karaman'da 2 katli binanın çatı katında çıkan yangın, bina sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında teras katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hürriyet Mahallesi 1529. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın teras katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın teras katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, binanın teras katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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