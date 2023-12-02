Karaman'da 133 kişi tutuklandı, 244 silah ve 657 bıçak ele geçirildi

Karaman'da yapılan emniyet ve jandarma çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 133 kişi tutuklandı. Ayrıca 244 silah ve 657 bıçak ele geçirildi. Polis ve jandarma ekipleri toplamda 338 bin kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Karaman'da 21 Haziran-21 Kasım 2023 tarihleri arasında emniyet ve jandarmanın 5 aylık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi tutuklanırken, yapılan asayiş uygulamalarında 244 silah ile 657 bıçak ele geçirildi.

Polis, şehir merkezinde 130 bin kişinin GBT sorgulamasını yaptı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanı içerisinde yürüttüğü 5 aylık asayiş uygulamalarının bilançosunu açıkladı. Buna göre, polis ekipleri şehir merkezinde 130 bin kişiyi Genel Bilgi Toplama Sistemi'nden (GBT) tek tek sorguladı. Uygulamalarda aranan 417 kişi gözaltına alınırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 127 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Resmi ve sivil ekiplerin katıldığı uygulamalarda ise ruhsatsız 82 av tüfeği, 58 tabanca, 38 kurusıkı tabanca ile 654 bıçak ele geçirildi.

Jandarma, 208 bin kişinin GBT sorgulamasını yaptı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ise sorumluluk alanı içerisinde yürüttüğü 5 aylık asayiş uygulamalarında 208 bin kişiyi sorguladı. Uygulamalarda aranan 97 kişi gözaltına alınırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda, ruhsatsız 55 tüfek, 5 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 3 bıçak ile 611 adet tabanca mermisi ile fişek ele geçirdi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzuru ve güvenliği için yapılan uygulamaların bundan sonrada hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - KARAMAN