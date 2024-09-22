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Karaman'da 100 Lira Mağazası Açılışı İzdihama Neden Oldu

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Karaman'da tüm ürünleri 100 liradan satışa sunan bir mağaza açıldı. Açılışta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, izdiham ve tartışmalar yaşandı. Küçük bir çocuğun korkarak ağlaması dikkat çekti.

Karaman'da tüm ürünleri 100 liradan satışa sunan bir mağazanın açılışı kısa süreli izdiham ve tartışmalara yol açtı.

Karaman'da açılış nedeniyle ürünleri 100 liradan satışa sunan mağazanın açılacağını duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne akın etti. Saat 10.00'da mağazanın kepenklerinin açılmasıyla vatandaşlar arasında kıyasıya bir yarış başladı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara vatandaşlar hücum edince, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Görevliler daha sonra izdihamı önlemek için kalabalığı gruplar halinde mağazaya aldı.

İzdiham sırasında küçük yaşta bir çocuk ise korkarak ağladı.

Pazar gününün tatil olmasından dolayı mağazanın bulunduğu sokakta gürültüden rahatsız olan mahalle sakinlerinin duruma tepki göstermesi üzerine mağazaya girmek için bekleyen vatandaşlar ile mahalle sakinleri arasında sözlü tartışma da yaşandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tartışan vatandaşları sakinleştirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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