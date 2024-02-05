Karaman'da 1 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalındı, 3 Kadın Hırsız Tutuklandı

Karaman'da kapı kilidini kırarak girdikleri daireden 1 milyon 100 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 3 kadın hırsız tutuklandı. Hırsızlık olayına karışan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, kadınların siteye yürüyerek gelip gitmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 10 gün önce Urgan Mahallesinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.I., akşam evine geldiğinde oturduğu dairenin çelik kapı kilidinin kırılarak içeri girildiğini gördü. Evin karıştırılarak yatak odasındaki 1 milyon 100 liralık ziynet eşyasının alındığını fark eden ev sahibi durumu hemen polise bildirdi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Sitenin güvenlik kamarası kayıtlarını incelemeye alan dedektifler, siteye tedirgin bir şekilde yürüyerek gelip giden ve yüzlerini atkıyla kapamaya çalışan 5 kadının olduğunu tespit etti. Hırsızlık olayını bu kişilerin gerçekleştirmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duran ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) kadınların gidiş güzergahlarını takibe aldı. Hırsızlık şüphelilerinin sabah saatlerinde 38 plakalı bir otomobille Kayseri'den Karaman'a geldiklerini ve daha sonra aynı araçla şehirden çıkış yaptıklarını belirledi.

Hırsızlar Kayseri'de yakalandı

Hırsızların yakalanması için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri emniyeti ile irtibata geçti. Zanlıların ilk olarak araç plakasından adres bilgileri belirlendi. Daha sonra şüphelilerin yakalanması için oluşturulan özel bir ekip Karaman'dan Kayseri'ye gitti. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ile Karaman'dan giden özel ekipler şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda adreslerinde bulunan aracın ruhsat sahibi Tuncay Y. (44) ile hırsızlık şüphelisi kadınlar İpek T. (25), Gizem Ç. (23) ve Hatice F.'yi (23) yakalayarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan Gülcan S. ile 10 ayrı hırsızlık suçundan aranan Şakir I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise çalıntı ziynet eşyaları bulunamadı.

3 şüpheli tutuklandı

Özel ekip tarafından Karaman'a getirilen 3'ü kadın 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karışışına çıkan zanlılardan İpek T., Gizem Ç. ve Hatice F., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracın ruhsat sahibi Tuncay Y., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KARAMAN