Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman 3. sayfa haberleri: Karaman'da silahlı saldırı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Karaman 3. sayfa haberleri: Karaman'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Karaman haber: Karaman'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Karaman'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Külhan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar o sırada iş yeri önünde bulunan A.A.E. ile F.Ç.'ye isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerine geldikleri otomobille hızla uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacaklarına isabet eden kurşunla yaralanan A.A.E. ve F.Ç., tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştirerek kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title