Karaman 3. sayfa haberleri... Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Karaman haberleri... Karaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi 1200 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.O. (33) idaresindeki 06 M 0652 plakalı Peugeot marka otomobil, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Bilgiç'e (61) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak kafasını asfalt zemine çarpan Bilgiç, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilgiç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Bilgiç, Konya'daki hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karaman Konya 3. Sayfa Haberler

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