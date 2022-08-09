Son dakika haberi | Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.S, isimli kişinin Adana'dan Karaman'a uyuşturucu madde satmaya geldiği bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı apart dairede yapılan aramada ise 15 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.