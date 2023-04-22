Karaköy'de 'tenekeli' para kapma kavgası kamerada

Karaköy'de kağıt toplayıcısı iki grubun turistlerden para kapma tartışması kavgaya dövüştü. Grubun tekme ve yumruklarla birbirine girdiği kavgada bir kadın, tenekeyle adamın kafasına defalarca vurdu. Kavga anları kameralara yansıdı.

Beyoğlu Karaköy'de öğle saatlerinde kağıt toplayıcı olduğu iddia edilen iki grup arasında turistlerin verdiği parayı almaya çalışırken tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Kavgada birbirlerine vuran iki gruptaki kadınlar çığlık da attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavga kameralara yansırken eline teneke alan bir kadın ise bir şahsın kafasına defalarca kez vurdu. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL