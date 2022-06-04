Karaköy'de kontrolden çıkan otomobil süratli şekilde sokak tabelasını ezip kepenge çarptı - Haberler

Karaköy'de süratli şekilde seyreden ve sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki sokak tabelasını ezerek devirdikten sonra bir işyerinin kepengine çarparak durabildi. Kaza anı kameralara yansırken, hava yastığının patlaması sonucu sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CHL 172 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Önce sokak tabelasını deviren araç, ardından bir dükkanın kepengine çarparak durabildi. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü, hava yastıklarının patlaması sonucu yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hava yastığı hayatını kurtardı, tabela işyerine girmesine önledi

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünü kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Sokak tabelasının devrildiği ve aydınlatma direğinin zarar gördüğü kazada, işyerinde ise kısmı maddi hasar meydana geldi. Aracın direklere çarpması sonucu yavaşladığı ve bu sebeple işyerine tamamen girmediği belirlendi.

Öte yandan kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa