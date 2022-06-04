Karaköy'de kontrolden çıkan otomobil süratli şekilde sokak tabelasını ezip kepenge çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaköy'de kontrolden çıkan otomobil süratli şekilde sokak tabelasını ezip kepenge çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Karaköy'de kontrolden çıkan otomobil süratli şekilde sokak tabelasını ezip kepenge çarptı

Karaköy'de süratli şekilde seyreden ve sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki sokak tabelasını ezerek devirdikten sonra bir işyerinin kepengine çarparak durabildi.

Karaköy'de süratli şekilde seyreden ve sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki sokak tabelasını ezerek devirdikten sonra bir işyerinin kepengine çarparak durabildi. Kaza anı kameralara yansırken, hava yastığının patlaması sonucu sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CHL 172 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Önce sokak tabelasını deviren araç, ardından bir dükkanın kepengine çarparak durabildi. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü, hava yastıklarının patlaması sonucu yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hava yastığı hayatını kurtardı, tabela işyerine girmesine önledi

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünü kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Sokak tabelasının devrildiği ve aydınlatma direğinin zarar gördüğü kazada, işyerinde ise kısmı maddi hasar meydana geldi. Aracın direklere çarpması sonucu yavaşladığı ve bu sebeple işyerine tamamen girmediği belirlendi.

Öte yandan kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu Karaköy 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title