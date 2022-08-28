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Karaköy'de dilencilere zabıta baskını

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Karaköy'de dilencilere zabıta baskını

Karaköy'de duygu sömürüsüyle vatandaşlardan topladıkları paraları sayan çocuk yaştaki dilenciler kameralara yakalandı.

Karaköy'de duygu sömürüsüyle vatandaşlardan topladıkları paraları sayan çocuk yaştaki dilenciler kameralara yakalandı. Basın mensuplarını görüntüleri silmesi için tehdit eden dilenciler, zabıta gelince dört bir yana kaçışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Beyoğlu Karaköy İskelesi ve çevresinde dilencilik yapan birkaç kişinin durup bir köşede para saymaları dikkat çekti. Daha önce de çöpten yemek yeme süsü vererek duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para toplayan dilenciler bir köşeye çekilip paralarını saydı. O esnada orada bulunan bir basın mensubu dilencileri kayda alırken, videoya çekildiklerini fark eden dilenciler basın mensubunun üzerine yürüyerek tehditler savurup görüntülerini silmesini istedi.

"Git istediğini çağır"

Kendilerini kayda alan basın mensubunu tehdit eden dilencilerden biri "Git istediğini çağır. Memurları çağır kim gelirse gelsin. Sil o videoları" şeklinde konuştu. Ancak kısa bir süre sonra olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı Zabıta Ekipleri'ni fark eden dilenciler panikle kaçışmaya başladı. Dört bir yana dağılan dilencileri bölgede yaptıkları çalışmalarla yakalayan zabıta memurları, önce bazıları küçük yaşta olan dilencileri sakinleştirdi. Ardından diğer dilenciler de kıskıvrak yakalandı. Yakalanan dilenciler Kasımpaşa'da bulunan Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanıp Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında 277 lira ceza kesilirken, ceplerindeki paralara da el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü Beyoğlu Karaköy Zabıta 3. Sayfa Haberler

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