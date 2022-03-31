Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler - Haberler

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Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarmayı harekete geçirdi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarmayı harekete geçirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi. Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. - KOCAELİ

Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Jandarma, Kocaeli, Mayın, 3. Sayfa, Haberler

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