Karadeniz Ereğli'de Trafik Kazası: Almanya'dan Tatil İçin Gelen Eyüp Tezeren Hayatını Kaybetti

Karadeniz Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan tatil için gelen Eyüp Tezeren (68) hayatını kaybetti.

Ayfer Y. idaresindeki araçla seyir halindeyken Karadeniz Ereğli'de yaya yolunda yürüyen Eyüp Tezeren'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tezeren'e, hemen arkasından gelen Ömer Akdeniz'in kullandığı araç da çarptı. Olayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tezeren'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan Tezeren, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eyüp Tezeren hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşayan Eyüp Tezeren'in, bir hafta önce tatil için çocuklarının yanına Karadeniz Ereğli'ye geldiği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ZONGULDAK