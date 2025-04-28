Karadeniz Ereğli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Tutuklama

Karadeniz Ereğli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20'den fazla tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.K., B.Y., S.Y., H.Ö., R.Y., T.E. ve E.T. ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., R.Y., E.T., T.E. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Y. ve H.Ö. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.