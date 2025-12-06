Haberler

Motosiklet kazasında 16 yaşındaki genç ağır yaralandı

Motosiklet kazasında 16 yaşındaki genç ağır yaralandı
Güncelleme:
Karadeniz Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Can G., direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin devrilmesine neden oldu. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İddiaya göre, Can G. (16) yönetimindeki 66 AFG 876 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle genç sürücü metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can G., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumu ağır olduğu belirlenen genç sürücü, daha ileri tedavi için Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
