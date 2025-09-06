Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 67 AEN 128 plakalı bir aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Olay yerine ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü uzun süren çalışmalar sonrasında kurtardı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. 67 AEN 128 plakalı araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin uzun süren çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa