Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir araç devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. 67 AEN 128 plakalı araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin uzun süren çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK