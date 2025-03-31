Karadeniz'deki Mayın SAS Timi Tarafından İmha Edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen bir mayının Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: " Karadeniz'de tespit edilen mayın SAS timi tarafından etkisiz hale getirildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Savunma timi tarafından Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - 3.Sayfa