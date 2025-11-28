Karadeniz'de VIRAT Tankerine Isabet: 20 Personelin Durumu İyi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tankerdeki 20 personelin durumunun iyi olduğunu, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirildiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA