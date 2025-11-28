Karadeniz'de Tanker Patladı, 25 Kişi Kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: " Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken (İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede) Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır." - ANKARA