Karadeniz'de Kayıp Balıkçıları Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Karadeniz kayıp balıkçıları vermiyor

Denizde balık ağı bulundu, balıkçıların yakınları gözyaşlarını tutamadı

SAMSUN - Samsun'da tekneyle açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışması 3. günde de devam ediyor. Denizde bir tane balık ağı bulunduğu haberini alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış kayboldu. Kayıp balıkçılar için Samsun Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Olayın 3. gününde denizden, karadan, havadan arama çalışması devam ediyor. Balıkçıların yakınları ise arama çalışmaları sırasında bulunan bir balık ağı haberi üzerinde gözyaşlarını tutamadı. Kimi aile sakinleri ise baygınlık geçirdi.

Aramaların devam ettiğini ifade eden Karabahçe Mahalle Muhtarı Dursun Ali Ulutaş, "AFAD, sahil güvenlik, emniyet, jandarma tüm ekipleri burada. Hiç durmadan arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda hiçbir bilgi yok. Ne tekneden ne de kendilerinden hiçbir bilgi alamıyoruz. Denizde bir balık ağı bulundu. Onların ağı mı değil mi diye ona bakıldı. Balık ağları da kimin olduğu belli olmadığı için yine haber bekliyoruz. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Evli ve 4 çocuk babası Muhammer Sevgili'yi ve evli 3 çocuk babası Halil Kayış'ı arama çalışmaları sürüyor.