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Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: Dalgalar 15 Metreye Ulaştı

Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: Dalgalar 15 Metreye Ulaştı
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Bartın'ın Amasra açıklarında etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların boyu 15 metreye ulaştı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara rağmen, vatandaşların dalgaların vurduğu bölgelere yaklaşmaları polis ekipleri tarafından engellendi.

Karadeniz'de beklenen fırtına hızı saatte 60 kilometre hıza ulaşırken, Amasra Limanı'nda kayalara çarpan dalgaların boyu ise 15 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından art arda uyarıların yapıldığı Karadeniz'de saat 15.00'ten sonra beklenen fırtına etkili olmaya başladı. Bartın'ın Amasra açıklarında denizdeki rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaştı. Şiddetli fırtına nedeniyle dalgaların boyu da metrelerce yüksekliğe ulaşırken, Amasra Küçük Liman mevkisindeki kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği ise 15 metreyi buldu.

Fırtına ve dalgalar nedeniyle polis ekipleri de küçük liman mevkisinde şerit çekerek, dalgaların vurduğu bölgelere vatandaşların yaklaşmasını önledi. Fotoğraf çekmek ve denize taş atmak amacıyla kayalık alana geçmeye çalışan vatandaşları, bölgede nöbet tutan polis ekipleri ikaz ederek, geri çevirdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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