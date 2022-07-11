Karadeniz'de boğulmaktan son anda kurtuldular - Haberler

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Karadeniz'de boğulmaktan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karadeniz'de boğulmaktan son anda kurtuldular

Bayram tatili için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen çift, serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi atlattı.

Bayram tatili için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen çift, serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi atlattı. Çiftti sahilde bulunan cankurtaranlar kurtardı.

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilini geçirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen C.D. ve L.A. isimli çift, Değirmenağzı plajında denize girdi. Ancak denizdeki dalga ve rip akıntısı sebebiyle sürüklenen çift yardım istedi. Bu sırada plajda bulunan cankurtaran, çiftin yardım istediğini fark ederek, hemen denize girdi ve çifti kenara çekerek kurtardı. Ardından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sahilde yapılan çift, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşları Karadeniz'de çeken rip akıntısı konusunda uyararak plajlarda bulunan uyarılara dikkat edilmesi çağrısında bulundular. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Akçakoca Düzce 3. Sayfa Haberler

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