Üye Girişi
Haberler

Karadeniz'de balıkçı ve teknesi kayboldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'in Bartın açıklarında balık avlayan bir balıkçı ve teknesi yaklaşık 13 saattir bulunamıyor. Motor arızası nedeniyle stop eden teknenin fırtınada sürüklendiği ve uluslararası sulara sürüklenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in Bartın açıklarında balık avlayan bir balıkçı, teknesi ile birlikte denizde kayboldu. Yaklaşık 13 saattir aranan balıkçı ve teknesine henüz ulaşılamadı.

Bartın Boğaz Mevkisisinden 2 gün önce denize açılan ve Tarlaağzı limanının yaklaşık 1.5 mil açıklarında BACANAK-2 isimli 7 metre boyunda ahşap teknesinde balık avlayan Baykal Özdemir, gece saat 01: 00 de telefonla aradığı yakınlarından yardım istedi. Telefon şarjının bitmek üzere olduğunu belirten ve tekne motorunun stop ettiğini söyleyen Baykan'a ulaşmak için çalışma başlatıldı. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter ile denizde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 13 saattir süren çalışmalarda ne balıkçı teknesine nede de teknenin kaptanı Baykal Özdemir'e ulaşılamadı.

Motor arızası nedeniyle stop eden teknenin, gece denizdeki fırtınada sürüklendiği ve uluslararası sulara sürüklenmiş olabileceği tahmin ediliyor - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karadeniz 3-sayfa Güncel Yaşam

Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! 100'e yakın telefon numarasına sahip olduğu ortaya çıktı

Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! Kişisel verileri çalan hacker dosyayı sızdırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
LGS'de tartışılan soru iptal edildi! Puanlar yeniden hesaplanabilir

LGS'de tartışılan soru iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar? Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak? KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta?
title