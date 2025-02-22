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Karadeniz'de 5 Dakikada 7 Hortum Oluştu

Karadeniz'de 5 Dakikada 7 Hortum Oluştu
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Amasra açıklarında kısa bir süre içerisinde 7 ayrı hortum ortaya çıktı. Hortumların oluşumu ve kaybolması anları kameralarla kaydedildi. Doğa olayı sosyal medyada ilgi uyandırdı.

Karadeniz'de 5 dakikada oluşan 7 ayrı hortum oluştu. Kısa bir süre sonra kaybolan hortumların oluştuğu ve kaybolduğu anlar kamera görüntülerine yansıdı

Karadaniz'in Amasra açıklarında yaklaşık 5 dakika içerisinde 7 ayrı hortum oluştu. Bartın'ın Amasra ilçesi tarihi Kemere köprüsünden çıplak gözle izlenebilen ve Tavşan adası yakınlarında ortaya çıkan hortumlar, görenleri endişelendirdi. Yoğun kar yağışının yaşandığı yerler arasında bulunan Amasra ilçesinden görülen doğa olayı kameralara da yansıdı. Hortumların oluşması ve kaybolması anları saniye saniye kaydedildi.

Bazı vatandaşlar sosyal medyada da ilgi gören görüntülerin kar yağışının şiddetini artmasına işaret ettiğini savunurken, kimileri de denizdeki fırtına ve soğuk havanın hortumlarda etkili olduğunu kaydetti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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