Karadeniz çamura büründü - Haberler

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Karadeniz çamura büründü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karadeniz çamura büründü Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte eriyen kar suları, Karadeniz'i çamura bürüdü.

KASTAMONU (İHA) - Karadeniz çamura büründü

KASTAMONU - Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte eriyen kar suları, Karadeniz'i çamura bürüdü.

Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Kastamonu'da sahil bölgesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar suları dere yataklarını taşırdı. Dere yataklarının taşmasıyla bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, bazı yollarda da heyelana yol açtı. İnebolu ilçesinden geçen Söke çayında su seviyesini yükseltti. Eriyen kar sularıyla birlikte dere yataklarından akan çamurlu su, Söke çayından Karadeniz'e aktı. Çeşitli noktalardan dere yataklarından akan çamurlu su sebebiyle Karadeniz 500 metre genişliğinde çamura büründü.

Karadeniz çamura büründü

Karadeniz çamura büründü

Karadeniz çamura büründü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - 3. Sayfa

Kastamonu, Karadeniz, kar, su, 3. Sayfa, Haberler

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