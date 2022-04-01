Karadeniz çamura büründü

Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı Açıklaması

Son dakika haberleri... Kastamonu Valisi Çakır: "(Ezine Çayı'nda yükselen su seviyesi) Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu....