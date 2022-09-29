Karadağ merkezli suç örgütünün kırmızı bültenle aranan Türkiye'deki uyuyan hücre sorumlusu Milan Vujotiç İstanbul'da yakalandı

Karadağ merkezli organize suç örgütü Kavac'ın Türkiye'deki uyuyan hücre sorumlusu amiço kod adlı Milan Vujotiç İstanbul'da yakalandı. Geçtiğimiz Cuma günü Maltepe ve Beykoz'da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan hücre sorumlusunun, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul'da öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motorlu iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi üzerine çalışma başlattığı soruşturma derinleştirildi. Suç örgütünün Türkiye'deki uyuyan hücre sorumlusu olduğu ileri sürülen amiço kod adlı Milan Vujotiç'in (40) İstanbul'da saklandığını tespit etti.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve "Kavac" adlı suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen şüphelinin, Maltepe'de lüks bir rezidans ile Beykoz'da başkası adına kiralanan bir villada saklandığı belirlendi. Zanlının saklandığı adresler yakın takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 23 Eylül'de her iki adrese peş peşe operasyon düzenlendi. Baskınlarda Milan Vujotiç yakalanarak gözaltına alındı. Poliste çapraz sorguya alınan hücre sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Balkanlar'da yuvalanan "Kavac" ve "Skaljari" adlı Karadağ ve Sırbistan'ın en güçlü mafya yapılanmasını Türkiye'de karşı karşıya getiren cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde 23 şüpheli yakalanmış, bu kişilerden 10'u tutuklanmıştı.

Türk Polisinin yurt içindeki mafya tipi suç örgütleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, çete savaşlarını Balkanlardan Türkiye'ye taşıyan Sırp ve Karadağ merkezli 2 hasım yeraltı örgütünün kanlı hesaplaşmasında, Türkiye'deki bazı suç örgütleri de taşeron olarak kullanılmıştı. - İSTANBUL