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Karadağ'ın Cetinje Şehrinde Silahlı Saldırı: 7 Ölü, 4 Yaralı

Karadağ'ın Cetinje Şehrinde Silahlı Saldırı: 7 Ölü, 4 Yaralı
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Karadağ'ın eski başkenti Cetinje'de gerçekleşen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Başbakan Milojko Spajic, olayın ardından 3 gün yas ilan etti.

Karadağ'ın eski başkenti Cetinje'de gerçekleştirilen peş peşe iki silahlı saldırıda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, yarından itibaren 3 günlük yas ilan edileceğini açıkladı.

Karadağ'ın eski başkenti Cetinje, silahlı saldırıyla sarsıldı. Polisten yapılan açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Karadağ medyası, bir eğlence mekanında kavga çıktığını, "Aco Martinovic" adlı 45 yaşındaki şüphelinin eve giderek tabanca aldığını ve tekrar geldiği eğlence mekanında 4 kişiyi öldürdüğünü, daha sonra mekanın sahibinin evine giderek 1 kadın ve 2 çocuğu öldürdüğünü aktardı.

3 günlük yas ilan edildi

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, saldırıda ağır yaralanan 4 kişinin tedavi altına alındığını ve ameliyat edildiklerini duyurdu. Spajic, trajik olay nedeniyle yarından itibaren 3 günlük yas ilan edileceğini açıkladı.

Saldırgan kayıplara karıştı

Cetinje polisi, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek halka soğukkanlı olma ve evlerinden ayrılmama çağrısında bulundu. Polisin durumu kontrol altına almak ve faili adalete teslim etmek için gerekli adımları atmakta olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Kamuoyunu, bu olayın yüksek riskli organize suç grupları arasındaki bir hesaplaşmanın sonucu olmadığı konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Kriz durumunu çözmek amacıyla özel polis birimleri sahaya gönderilmiştir" denildi. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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