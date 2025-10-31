Haberler

Karadağ'da Türk ve Azerbaycan Vatandaşları Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Karadağ'da bir Türk ve bir Azerbaycan vatandaşı, genç bir Karadağ vatandaşına karşı işlenen suçlamalarla gözaltına alınmışken, Yüksek Mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayların ardından Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı protestolar ve saldırılar düzenlendi.

Karadağ'da Türk vatandaşları aleyhinde günlerce devam eden protesto eylemleri ile sonuçlanan bıçaklı kavgaya karışan Türk ve Azerbaycan vatandaşları serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'nın Zabjelo semtinde genç bir Karadağ vatandaşını öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan biri Türk biri Azerbaycan vatandaşı iki kişi, Karadağ Yüksek Mahkemesi soruşturma hakimi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karadağ medyasında yer alan haberlere göre hakim, kararında söz konusu kişiler U.G. ile N.D.'nin söz konusu suçu işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığına hükmetti. Kararın gerekçesinde mahkemenin Yüksek Devlet Savcılığı'nın talebi üzerine yaptığı inceleme sonucunda sanıklara yöneltilen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna ilişkin yeterli şüphe bulunmadığı tespit edildiği ifade edildi. Mahkeme kararında Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının tutuksuz yargılanarak kendilerini savunacakları belirtildi.

Cumartesi akşamı yaşanan olaydan sonra başkent Podgoritsa, Türk vatandaşları aleyhinde günlerce devam eden ırkçı protesto eylemlerine sahne olmuştu. Taraftar gruplarının desteklediği ve "Türklere ölüm", "Türkler defolun" ve "Ey Türk, dışarı" gibi ırkçılık ve nefret söylemlerinin hakim olduğu gösterilerin yanı sıra Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırılar düzenlenmişti.

Irkçı saldırılar, olayların yaşandığı başkent Podgoritsa ile sınırlı kalmamış ve Bar, Kotor ve Hersek Novi gibi kentlerde de Türk vatandaşlarının işletmelerine ve araçlarına saldırılar yaşanmıştı.

Vizesiz seyahat askıya alınmıştı

Karadağ hükümeti de protestoların ardından Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasına geçici olarak son verme kararı almıştı.

Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve gelirlerinin büyük bir kısmı turizm ile yabancı yatırımlara dayanan küçük Balkan ülkesinde yaklaşık 100 bin yabancı yaşıyor. Verilere göre en kalabalık yabancı gruplarını yaklaşık 24 bin ile Sırbistan, 21 bin ile Rusya ve 13 bin ile Türk vatandaşları oluşturuyor.

Türkiye, aynı zamanda Karadağ'daki en büyük yatırımcı konumunda olmakla beraber Karadağ'da kayıtlı firmaların yüzde 20'sinin mülkiyeti Türk vatandaşlarında bulunuyor. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
