Karacasu'da Yem Karma Makinesine Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, kırsal Esençay Mahallesi'nde 10 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Türkmen (20) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yem karma makinesinin içerisinde düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN