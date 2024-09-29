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Karacasu'da Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza

Karacasu'da Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi ve kurallara uymayan 6 sürücüye ceza uyguladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde trafik güvenliğinin sağlanması için jandarma ekipleri denetim gerçekleştirirken, kurallara uymadığı tespit edilen 6 sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Karacasu ilçesi Yenice ve Ataköy mahallelerinde okul çıkış saatinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Motosiklet Huzur Timleri ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan trafik denetiminde 80 araç ve 80 şahıs kontrolü yapılırken, trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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