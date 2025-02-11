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Karacasu'da Sahte Alkol Denetimi Yapıldı

Karacasu'da Sahte Alkol Denetimi Yapıldı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri, sahte alkol kaynaklı ölümleri önlemek amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 gazino, 3 restoran, 8 market ve 14 tekel bayiinin kontrolleri yapıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sahaya inen jandarma ekipleri, ilçe genelinde sahte alkol denetimi gerçekleştirdi.

Ülke genelinde sahte alkol kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle harekete geçen Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı, Karacasu Kaymakamlığı'nın koordinesinde denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde sahte alkol denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, yapılan kontrollerde 3 adet gazino, 3 adet restoran, 8 adet market ve 14 tekel bayiini denetledi. Sahte alkolün üretimi ve satışının önüne geçmek hedefiyle yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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