Karacadağ Kayak Merkezi'nde Davul Çalan Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nde halay çeken gruba davul çalan adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları arasındaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde ismi öğrenilmeyen adam, halay çeken gruba davul çaldığı esnada kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen davulcu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR