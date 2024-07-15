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Karacabey'deki düğünde yemek zehirlenmesi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan düğünde dağıtılan yemekten zehirlenen çok sayıda vatandaş, hastaneye akın etti. Acil servisin dolup taştığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan düğünde dağıtılan yemekten zehirlenen çok sayıda vatandaş, hastaneye akın etti. Acil servisin dolup taştığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Kıranlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün merasiminde davetlilere dağıtılan yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı yaşadı. Mide ağrısına dayanamayan vatandaşlar, soluğu Karacabey Devlet Hastanesi'nde aldı. İlk belirlemelere göre yemekten yiyen vatandaşların zehirlendiği öğrenildi.

Hastanedeki yoğunluk ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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