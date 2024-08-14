Karacabey'de Yılbaşından Bu Yana 860 Motosiklete 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri tarafından yılbaşından bu yana kadar yapılan motosiklet kontrollerinde 860 motosiklete 3 milyon 275 bin 319 TL ceza uygulandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, bin 69 adet motosiklet kontrol edildi. Denetim yapılan 860 adet motosiklet ve sürücüsüne 3 milyon 275 bin 319 lira idari para cezası kesildi. 61 adet motosiklet ise trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde özellikle, abartı egzoz, sürücü belgesiz ve kask kullanmayan motosiklet sürücüleri üzerinde duruldu. Denetimlerin 2918 sayılı karayolları trafik kanunu çerçevesinde devam edeceği öğrenildi. - BURSA