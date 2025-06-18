Karacabey'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Karacabey'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün takla atan aracı sonucu yaralanma yaşandı. Olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan trafik kazasında takla atan araç sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Boğaz karayolu Taşlık Mahallesi mevkiinde, Hasan T. (29) tarafından kullanılan 34 MKG 983 plakalı araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın ani bir şekilde yolun sağındaki araziye uçarak takla atması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücü Hasan T., olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Hasan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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