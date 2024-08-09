Karacabey'de Tek Taraflı Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Bursa'nın Karacabey ilçesi Canbalı köprüsü yakınlarında tek taraflı motosiklet kazası meydana geldi. Kazada, 19 yaşındaki Yusuf İ. isimli sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf İ. Sırabademler Mahallesi Canbalı Köprüsü yakınlarında 16 BEK 815 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yusuf İ., olay yerinde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgeyi sarı şeritle çevirdi. Polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli tespitleri ve tutanakları yaptıktan sonra Yusuf İ.'nin cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURSA