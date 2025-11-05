Karacabey'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

Karacabey ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan ve satanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 34 dolu kartuş, 240 dolu fişek, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 2 bıçak ele geçirildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada gerçekleştirdiği ikamet ve araç aramalarında, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi. Yapılan aramalarda 34 adet dolu kartuş, 240 adet dolu fişek, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile 2 adet bıçak bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak, adli makamlara sevk edilecek. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BURSA