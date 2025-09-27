Haberler

Karacabey'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada, Murat D. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında, Bursa-Balıkesir kara yolunun Yolağzı kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat D. (19) idaresindeki 16 V 2821 plakalı otomobil Balıkesir yönüne seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Murat D., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
