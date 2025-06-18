Karacabey'de Motosikletlerin Çarpışma Anı Kamerada

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, motosikletlerde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi 14 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yol ağzında dikkatsiz geçen iki motosiklet sürücüsü yol kesiminde kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler yola savrulurken, sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki motosikletin çarpışma anı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA