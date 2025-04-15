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Karacabey'de Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem

Karacabey'de Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yapılan denetimlerde toplam 52 bin 853 TL ceza kesildi. 32 sürücünün denetlendiği uygulamada, çeşitli suçlardan 8 ceza maddesi uygulandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Bursa-İzmir karayolu üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere 52 bin 853 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın Karacabey ilesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Bursa-İzmir karayolu üzerinde gerçekleştirdiği uygulamada 32 motosiklet sürücüsünü denetlendi. Yapılan denetimlerde sonucu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 91. (Sigortasız araç kullanmak) maddesi gereği 1 araç sahibine, 39/2 (Yetersiz ehliyetle araç kullanmak) maddesi gereği 2 sürücüye,2 araç sahibine, 21/1 (Çekme belgeli araç kullanmak) maddesi gereği 1 sürücüye, 78/1B (kask takmamak) maddesi gereği 1 sürücüye olmak üzere 8 ceza maddesi gereği toplam 52 bin 853 TL cezai işlem uygulandı. 1 motosiklet trafikten men edilerek otoparka teslim edildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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