Karacabey'de Motosiklet Kontrollerinde 448 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Polis ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan motosiklet kontrollerinde 130 motosiklet sorgulanırken 448 bin 197 TL ceza uygulandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde denetimler yapıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü 21.00-23.00 saatleri arasında Ortaokul Caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Hacı Ali Işıklar, Esentepe Meydan, Dr. Rüştü Özüt Caddesi ile Hüsnü Eken Sokak kesişiminin yanı sıra ring halinde yapılan denetimlerde, 130 adet motosiklet kontrol edildi. Denetim yapılan 130 adet motosiklet ve sürücüsüne 448 bin 197 TL idari para cezası kesilirken, 2 motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, 1 sürücü belgesi daimi iptal edildi.

Yapılan denetimlerde özellikle, abartı egzoz, sürücü belgesiz ve kask kullanmayan motosiklet sürücüleri üzerinde duruldu. Denetimlerin 2918 sayılı karayolları trafik kanunu kapsamında devam edeceği öğrenildi. - BURSA