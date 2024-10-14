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Karacabey'de Kaybolan 68 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Karacabey'de Kaybolan 68 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir hafta önce kaybolan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'nun cansız bedeni yol kenarında bulundu. Olayın trafik kazası neticesinde gerçekleştiği iddia ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hafta önce kaybolan 68 yaşındaki adamın cansız bedeni, yol kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu, geçtiğimiz hafta perşembe günü ortadan kayboldu. Son olarak köy bakkalından çıkarken kameralara yansıyan Eroğlu'nun yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasının ardından AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri ve KUMDAK ekipleri arama çalışmaları başlattı. Toplam 54 kişilik ekip, 13 araç, 2 dron ve 3 köpekle Ovaesemen Mahallesi'nde bir hafta boyunca yaşlı adamı aradı. Sabaha karşı Karacabey yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri olay yerine gittiğinde, hareketsiz yatan kişinin bir haftadır aranan Nur Cemil Eroğlu olduğunu belirledi. Yaşlı adamın trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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