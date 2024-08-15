Karacabey'de Dolandırıcılık Uyarısı

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği, Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey ilçesinde kıraathanelere giderek vatandaşlara dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

Dolandırıcılık suçları ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapan ekipler, özellikle kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtarak kendilerinden para, altın isteyen şahıslara inanmamaları konusunda uyararak vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri istendi. Ayrıca İnternet üzerinden yapılan online alışverişler konusunda da bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlardan güvenli sitelerden alışveriş yapmalarını, kurumsal internet sitelerine benzer sahte internet sitelerine karşı duyarlı olmalarını, internet sitelerinin URL adreslerinin orijinal olmasına dikkat etmelerini, sosyal medya hesapları üzerinden yapacakları alışverişlerde güvenilir sayfaları tercih etmelerini, özellikle piyasa fiyatının çok altında bir fiyatla satışa sunulan mal ve hizmetler konusunda çok dikkatli olmalarının yanı sıra ilan sahibi konusunda iyi bir araştırma yapmalarını, para/hediye/ödül kazandıklarını ya da haklarında icra takibi olduğunu söyleyerek kendilerinden para isteyen şahıslara kesinlikle inanmamaları konularda uyarılarda bulunarak vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerinin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Ayrıca, vatandaşlardan olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri ya da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi. - BURSA