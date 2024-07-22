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Karacabey'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde denize giren Bertan P. (13) yüzme bilmemesi sebebiyle boğulmak üzereyken kurtarıldı. Talihsiz çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde denize giren Bertan P. (13) yüzme bilmemesi sebebiyle boğulmak üzereyken kurtarıldı. Talihsiz çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi Malkara Sahili'nde dün saat 13.30 sıralarında Bertan P. (13) isimli çocuk kayalıklardan denize atladı. Denizde çırpınan çocuğu fark eden can kurtaran ekipleri suya atlayarak vatandaşlarla beraber Bertan P.'yi kıyıya çıkardı. 112 acil ambulans ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bertan P. buradan ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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